Yannick Carrasco klaar om zijn rentree te maken tegen Granada

Yannick Carrasco is na twee wedstrijden weer volledig inzetbaar voor Atletico-coach Diego Simeone. Onze landgenoot zou terug hersteld zijn van zijn besmetting met COVID-19.

Yannick Carrasco testte eind januari positief op het coronavirus en miste daardoor de wedstrijd van Atletico Madrid tegen Cádiz CF. Vorige week was de Rode Duivel al terug actief op het trainingsveld maar afgelopen zondag bleef hij nog op de bank bij het 2-2 gelijkspel tegen Celta de Vigo. AS meldde woensdag dat Carrasco nu terug volledig speelklaar is.

Carrasco heeft dit seizoen 19 wedstrijden (drie goals, vijf assists) in alle competities gespeeld bij Atletico Madrid, dat de afgelopen weken de volledige impact van Covid-19 heeft ondervonden door de afwezigheid van onder andere Hermoso, Joao Felix, Lemar, Herrera en ook nog die van Dembélé op een ander moment dit seizoen.