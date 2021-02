Borussia Dortmund zit in héél zware storm: 'Zonder Champions League-vetpotten moéten absolute toppers én Rode Duivel verkocht worden'

Borussia Dortmund moet dringend punten pakken. Het eventueel mislopen van een Europees ticket kan desastreuze gevolgen hebben. En die gevolgen hebben een rechtstreeks gevolg voor Axel Witsel.

Borussia Dortmund kampeert momenteel op een zesde plaats in de Bundesliga. De coronacrisis laat zich ook in het Signal Iduna Park stevig voelen. Meer zelfs: een plaats in de top vier én de bijhorende vetpotten van de Champions League zijn een vereiste voor Gelb und Schwarz.

In het andere geval dreigt een catastrofe. Westdeutsche Allgemeine Zeitung weet dat Dortmund zonder kwalificatie voor het Kampioenenbal verplicht zal zijn om een pak topspelers te verkopen. De Bundesliga hanteert een héél strikt financieel beleid, waardoor elke eurocent schuld meteen wordt afgestraft.

Witsel, Haaland, Sancho,...

Axel Witsel is één van de spelers die in dat geval zal worden verkocht. Maar er zijn meer koopjes te doen in een poging van Dortmund om de loonlast te verlagen: ook voor onder anderen Erling Braut Haaland, Jadon Sancho en Jude Bellingham zou in dat geval geen geld meer zijn.”