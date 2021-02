Een week na de relatiebreuk: Ex-vriendin van Bayern-speler wordt dood aangetroffen in haar appartement

Een week nadat Jérôme Boateng bekendmaakte dat hij en zijn toenmalige vriendin Kasie Lenhardt een punt achter hun relatie hadden gezet, is Lenhardt dood aangetroffen in haar appartement. Volgens de lokale politie zou er geen sprake zijn van kwaad opzet.

Het overlijden van Kasia Lenhardt zal ongetwijfeld al een slag in het gezicht aankomen bij de Bayern-verdediger. Amper een week na hun breuk is ze dood teruggevonden in haar appartement. Verschillende Duitse media melden dat er geen kwaad opzet in het spel zou zijn.

Het Duitse model zou volgens sommigen ook de reden zijn waarvoor Boateng Rebecca Silvera, de moeder van zijn kinderen, zou verlaten hebben.

Relatiebreuk

Boateng maakte vorige week, kort nadat de Duitse onder invloed van alcohol een auto-ongeluk veroorzaakte, bekend dat hij en Lenhardt uit ekaar gingen: “Zoals bekend heb ik mijn relatie met Kasia Lenhardt stopgezet. Onze wegen zijn vanaf nu gescheiden en hoewel het zeer spijtig is, is het de beste keuze voor mij en mijn familie”, klonk het.

De twee waren meer dan een jaar samen.

Boateng uitte na de breuk ook nog openlijk zijn spijt: “Ik moest deze stap wel nemen. Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die ik heb gekwetst, in het bijzonder mijn ex-vriendin Rebecca en onze kinderen. Ik doe dit omdat ik als man mijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ik wens Kasia verder het beste toe in haar leven”. Nooit zal hij verwacht hebben dat ze een week later zou overlijden.

Oorzaak

Lenhardt zou met een alcoholverslaving gekampt hebben en dat zou ook de reden zijn waarom Boateng niet langer bij haar wou blijven. Waaraan het model is overleden is momenteel nog niet bekend. In ieder geval zal het een enorme klap zijn voor de Bayern-speler. Het zal niet makkelijk worden om zich de komende dagen op voetbal te focussen.

WK voor clubs

Boateng was momenteel actief op het WK voor clubs. Nadat het nieuws hem ter oren was gekomen is hij meteen teruggekeerd naar zijn vaderland na toestemming te hebben gekregen van trainer Hansi Flick: "Het overlijden heeft ons natuurlijk aangegrepen. Jérôme is op mijn kamer gekomen en heeft me gevraagd of hij naar huis kon terugkeren", klinkt het bij de Bayern-coach. Hij zal dus geen beroep kunnen doen op Boateng in de finale tegen het Mexicaanse Tigres UANL.