Martinez zet deur wagenwijd open voor terugkeer: "Fellaini zal klaar zijn als de nationale ploeg hem nodig heeft"

Roberto Martinez liet al meermaals weten dat Marouane Fellaini nog steeds wordt gevolgd als potentiële Rode Duivel. Nochtans heeft de middenvelder al een tijdje geleden zijn internationaal pensioen aangekondigd. Al staat de deur méér dan op een kier...

Marouane Fellaini heeft nu eenmaal een uniek profiel. De middenvelder is een optie om bij de selectie te nemen als blijkt dat - en die kans is héél groot - Axel Witsel niet fit zal geraken. Maar ook als aanvallende stormram heeft Big Fella zijn nut al meermaals bewezen.

“De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat we onze manier van werken hebben aangepast”, aldus Roberto Martinez in Het Laatste Nieuws. “Vroeger volgden we een veertigtal spelers van dichtbij, maar tegenwoordig is dat het dubbele.”

Al wordt Marouane Fellaini - ook al nam hij al afscheid van de nationale ploeg - van heel dichtbij gevolgd. “Ik had er alle begrip voor toen hij liet weten dat hij zou stoppen als international. Maar hij is een competitiebeest én een winnaar. Hij zal klaar zijn als de nationale ploeg hem nodig heeft.”