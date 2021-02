Jonathan Hendrickx blikt terug op turbulente periode bij Lommel: "Kreeg plots te horen dat ik niet meer zou spelen"

Vorig jaar ontliepen Hendrickx en co de degradatie in 1B. Ook dit seizoen begon de rechtsachter als basispion bij Lommel. Van de ene match op de andere verdween hij compleet uit beeld. Het IJslandse KA Akureyri bood vorige maand een uitweg. Voetbalkrant.com sprak hierover met Jonathan Hendrickx.

Jonathan, hoe beland je in hemelsnaam in IJsland?

“Ik heb er in het verleden al gespeeld. Ik mag toch zeggen dat ik een bekend figuur ben in Ijsland. Ik won er twee titels en een Beker. Toen het nieuws bekend werd gemaakt dat mijn contract bij Lommel niet verlengd zou worden, toonden ze meteen interesse.”

Was het een evidente keuze om zover van huis te gaan voetballen?

“Ik had eerst mijn zinnen gezet op 1B of bijvoorbeeld de Franse competitie. Onder meer Lierse en RWDM toonden interesse, maar dat was op financieel vlak minder interessant. Ik ben 27 jaar en heb nog maar een jaar of zeven à acht profvoetbal te gaan, dus ook dat speelde mee in mijn beslissing. Voorts was er ook nog interesse uit Roemenië, maar daar heb ik vriendelijk voor bedankt.”

Je vindt bij KA Akureyri enkele bekende gezichten terug. Arnar Gretarsson is er coach en met Sebastiaan Brebels maakte een andere Belg de overstap vanuit Noord-Limburg.

“Het is natuurlijk fantastisch dat Seba nog steeds mijn ploegmakker is. Ik heb hem zelfs wat geholpen bij zijn transfer. Ik wist dat Akureyri nog op zoek was naar een middenvelder en ik liet zijn naam vallen. Ze waren direct enorm gecharmeerd door Seba. Op dat moment liepen de gesprekken met mij ook al, maar was het zeker nog niet rond.”

Wat moeten we ons voorstellen van het niveau van de IJslandse competitie?

“Er spelen slechts twaalf teams in de hoogste klasse. Ik durf zeggen dat de top vijf evenwaardig is aan de top in 1B en rechterkolom van 1A. De overige ploegen schat ik iets lager in. Onze club heeft voor het komende seizoen (dat pas in april start, nvdr.) de ambitie om top drie te spelen.”

TURBULENTE PERIODE

Zo eindigde jouw avontuur bij Lommel al na anderhalf seizoen. Je speelde er alles, tot eind oktober. Wat is er gebeurd?

“We verloren in Seraing met 1-0. Ik speelde zeker niet mijn beste, maar zeker ook niet de slechtste wedstrijd uit mijn carrière. Een zesje. Na de match kwam de coach me vertellen dat ik niet meer zou spelen. Wat, op een korte invalbeurt tegen Deinze na, de waarheid bleek te zijn.”

Heb je er een uitleg voor gekregen? Je was tot dan vaste waarde, vorig seizoen werd je clubtopschutter…

“Nee, ik heb nooit antwoorden gekregen. En die zal ik ook nooit krijgen. Toen de City Football Group overnam, wist ik dat het alles of niets zou worden. Vorig seizoen speelde ik alles, in het begin van de competitie ook… Het is moeilijk om zo te moeten vertrekken, maar ook dat is voetbal.”

Hoe kijk je terug op je avontuur, want dat is het toch geweest, bij Lommel? Een trainersontslag, degradatiestrijd, licentieperikelen en overname door de City Football Group. Er viel altijd wel iets te beleven aan de Gestelsedijk het laatste jaar.

“Er is heel veel gebeurd, maar ik ben blij dat ik voor deze club gespeeld heb. Ik heb zeker geen spijt. Ik wens ze het allerbeste toe, en dat meen ik. Ik heb altijd mijn uiterste best gedaan en heb er veel vrienden gemaakt. Dat we ons vorig seizoen konden redden, blijft een mooie herinnering. Het blijft doodjammer dat we door corona POII niet hebben kunnen spelen toen.”

Gangi þér vel​, Jonathan!