Man City of PSG? Inter leurt met prijsschutter Lukaku, die een duidelijke voorkeur heeft

Romelu Lukaku is dé grote man bij Inter. Ondertussen kreunt de Italiaanse topclub onder de coronacrisis en enkele strengere regels in China. Door de nood aan vers kapitaal zijn ze bij Internazionale dus straks misschien wel genoodzaakt om hun prijsschutter van de hand te doen.

Manchester City en PSG werden de voorbije weken al meermaals gelinkt aan de Rode Duivel. Pep Guardiola zou in Lukaku de geknipte vervanger voor Sergio Aguëro zien. Volgens 90min trekt Big Rom echter zijn neus op voor een terugkeer naar de Premier League.

Ook een overstap naar de Ligue 1 ziet onze landgenoot niet zitten. Het liefst blijft Lukaku gewoon in Inter, maar als hij dan toch vertrekt is een andere club in Italië of een nieuwe uitdaging in Duitsland of Spanje een optie.