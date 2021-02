Wedstrijd tussen Waasland-Beveren en Eupen gaat niet door: deel van het veld raakt niet op tijd speelklaar

De wedstrijd tussen Waasland-Beveren en Eupen gaat vandaag niet door. Een deel van het veld raakt niet speelklaar, aangezien het deel geen zon krijgt en dus niet helemaal ijsvrij is. Het is nog niet duidelijk of de match nog opnieuw zal plaatsvinden en wanneer de wedstrijd zal doorgaan.

Er wordt deze middag niet gevoetbald op de Freethiel. Na inspectie van het veld heeft de scheidsrechter beslist om de wedstrijd niet te laten doorgaan. Een deel van het veld zou te gevaarlijk zijn om op te spelen. Het deel van het veld ligt namelijk in de schaduw en raakte zo, ondanks alle hulp van veel medewerkers van de club, niet op tijd ontdooid. Het is voorlopig nog niet duidelijk wat er nu met de wedstrijd zal gebeuren.





