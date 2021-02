🎥 Florian Wirtz is op 17-jarige leeftijd dé man in Leverkusen die aan de haal gaat met veelbelovende records

Florian Wirtz is één van de grootste talenten van het moment. De jonge Duitser is op jonge leeftijd al beslissend in de Bundesliga en gaat aan de haal met enkele veelbelovende records.

Florian Wirtz maakte in juli vorig jaar de overstap naar het eerste team van Leverkusen. De jonge middenvelder liet zo de U19 achter zich en had geen aanpassingsperiode nodig. Wirtz is een aanvallende middenvelder die dit seizoen goed was voor zeven goals en zes assists.

Enkele maanden geleden wist de talentvolle speler zijn contract te verlengen. De speler zou al een transferwaarde hebben van zo'n 40 miljoen euro.

Records

Wirtz is de eerste speler ooit in de geschiedenis van de Bundesliga die op 17-jarige leeftijd 5 goals maakt in de competitie. Namiddag neemt Leverkusen het in eigen huis op tegen Mainz 05. Wirtz kan zo de eerste speler worden die aan 25 wedstrijden komt in de Duitse hoogste klasse voor de leeftijd van 18 jaar.

And today he could become the first player to reach 25 Bundesliga matches before the age of 18 👀 https://t.co/UbXx8A7BmL — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) February 13, 2021

Met de opkomst van Dortmund-sensatie Youssoufa Moukoko is het wel maar de vraag hoe lang het record van Wirtz zal standhouden.