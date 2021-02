Manchester City wint nu ook eenvoudig van Tottenham Hotspur

Zaterdag stond er in de Premier League het duel tussen Manchester City en Tottenham Hotspur op het programma. De thuisploeg won eenvoudig en doet opnieuw een gouden zaak in het klassement. De Spurs daarentegen zakken steeds dieper weg.

In de openingsfase kwam Tottenham nog wel dicht bij het openingsdoelpunt. Harry Kane knalde een vrije trap tegen het doelhout. De wedstrijd had er helemaal anders kunnen uitzien, maar nauwelijks enkele minuten later kreeg Manchester City een strafschop. Hugo Lloris zat er nog even met de vingertoppen aan. Toch zette Rodrigo zijn ploeg op voorsprong.

Een nieuwe wedstrijd, een nieuwe strafschopnemer bij @ManCity! 😅⚽ pic.twitter.com/RKhDkGLJd5 — Play Sports (@playsports) February 13, 2021

De jongens van Pep Guardiola lieten het na om de wedstrijd al snel te beslissen. Na amper twee minuten voetballen in de tweede helft verdubbelde İlkay Gündoğan de score dan toch. Even later zette de Duister op assist van doelman Ederson ook de 3-0 op het bord. De Spurs hadden geen reactie meer in huis, al toonde Gareth Bale nog eens zijn klasse met een mooie dribbel.

Een eenvoudige zege dus voor de thuisploeg. Het lijkt nu ook echt op weg naar een nieuwe landstitel, het telt ondertussen al 7 punten meer op eerste achtervolger Leicester City. Tottenham daarentegen staat in de stand pas op een achtste plaats.