Opnieuw ManU-aanvaller racistisch bejegend: kwalijke berichten op Instagramaccount van Fransman

Er is nog heel wat werk aan de winkel om racime in het voetbal te bestrijden. Vooral bij Man United hebben ze er recent mee te maken. Eind januari werden er via sociale media nog racistische berichten geuit aan het adres van Marcus Rashford en Axel Tuanzebe.

Deze keer heeft een ploegmaat van hen het slachtoffer van racisme. Manchester United geraakte zondag niet voorbij West Bromwich en bleef buitenshuis steken op een 1-1. Volgens Skysports werd Martial na de wedstrijd via sociale media racistisch bejegend. Belofte Instagram Op de Instagramaccount van de Franse international stonden allerlei racistische boodschappen en symbolen op foto's en ook het N-woord werd neergeschreven in tekstberichten. Instagram heeft nog maar pas aangekondigd om strenger te gaan optreden tegen racistische berichten. Martial deed op het veld van West Brom 66 minuten mee, vooraleer Solskjaer hem naar de kant haalde. Vorig weekend stuurde United samen met City, Liverpool en Everton nog een gezamenlijk statement de wereld in om racisme te veroordelen.