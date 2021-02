Real Madrid opnieuw alleen op tweede plek na overtuigende winst tegen Valencia: Benzema toont de weg

Na de Messi-show van zaterdagavond kreeg Real Madrid Barcelona naast zich in de stand. Daar wilde het zo snel mogelijk verandering in brengen en dat deed het ook tegen Valencia. Doelpunten van Benzema en Kroos zorgden voor de winst.

Het duurde niet al te lang vooraleer Real Madrid op voorsprong klom. Na ruim tien minuten was er een snelle tegenstoot van de thuisploeg. Wellicht dachten de bezoekers dat er nog niet al te veel aan de hand was toen Benzema uithaalde. Tot verbazing van velen verdween het schot precies in de hoek: een fraaie trap van de Fransman.

🇫🇷 | Karim Benzema krult de bal heerlijk in doel na een snelle counter! ⚡️#RealMadridValencia pic.twitter.com/nRgtfriAJI — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 14, 2021

Kort voor rusten zat Real Madrid helemaal op rozen. Toni Kroos was het eindstation van een goede aanval. Van aan de rand van het strafschopgebied schoof de Duitser de 2-0 in doel. Op het uur trilden de netten opnieuw. Vinicus bediende Mendy en die schoot raak. De VAR had echter gezien dat er buitenspel van Vinicus aan vooraf ging.

Real speelde wel netjes de wedstrijd uit met die 2-0 op het bord. Het schrijft dus drie punten bij en komt op een totaal van 49, drie meer dan Barcelona. Atlético is leider en heeft 54 punten. Het heeft bovendien twee matchen minder gespeeld dan Real en eentje minder dan Barça.