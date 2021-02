Lukas Van Eenoo staat voor jubileum bij Westerlo: "Het wordt bikkelen tot de laatste speeldag"

Vorige week kwam Westerlo door de weersomstandigheden niet in actie, maar maandagavond wacht er het thuisduel tegen Lommel. Lukas Van Eenoo kan dus met een weekje uitstel zijn jubileum vieren. Hij komt namelijk voor de honderdste keer in actie voor de Kemphanen.

De aanvoerder verliet in 2018 het Guldensporenstadion voor een nieuw avontuur bij Westerlo. Hij ontwikkelde er zich tot een absolute sterkhouder en toonde dit seizoen meermaals zijn kwaliteiten. Zes doelpunten in zeventien wedstrijden, het leverde hem eind januari een verlengd contract op.

Maandagavond speelt hij ook zijn honderste wedstrijd voor de nummer drie uit 1B. Van Eenoo heeft de voorbije jaren heel wat herinneringen opgebouwd in eerste klasse B: "Vooral mijn eerste wedstrijd tegen Tubeke zal ik niet snel vergeten. Het was een wedstrijd op het slechtste veld ooit en dan verloren we ook nog eens. Het is de minst leuke herinnering hier", vertelde hij aan Gazet Van Antwerpen.

Maar dit seizoen loopt het een pak vlotter. Westerlo staat op een derde plaats en maakt kans op promotie. Toch wil de 30-jarige middenvelder niet beginnen zweven: "Het wordt bikkelen tot de laatste speeldag. Seraing en Lommel zullen de grootste concurrenten worden om die tweede plaats. Ik blijf het gevaarlijk vinden om te voorspellen. Dat heb ik hier wel geleerd na mijn honderd wedstrijden."