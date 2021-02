Sebastiaan Bornauw moet onder het mes: "We hadden twee opties"

Slecht nieuws voor Sebastiaan Bornauw. De centrale verdediger sukkelt ondertussen al een tijdje met een blessure aan de rug en gaat nu ook onder het mes. Hij zal wel maar enkele dagen out zijn.

Het is ondertussen al een tijdje geleden dat de 21-jarige verdediger nog eens aan de aftrap stond. Hij sukkelt met een rugblessure en moest toekijken vanuit de tribune. Nu gaat hij onder het mes: "We hadden na de diagnose twee opties: Een conservatieve behandeling met medicijnen of een operatie", vertelde Keulen-manager Horst Heldt.

In eerste instantie werd nog gekozen voor de behandeling met medicijnen, maar de pijn verdween niet. Na het advies van verschillende experten werd er dus gekozen voor een operatie. Volgens de club gaat het om een kleine ingreep en zal hij na een week terug op het trainingsveld staan.