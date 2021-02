Manchester United verlengt contract van toptalent

Manchester United verlengt het contract van de 19-jarige Mason Greenwood tot juni 2025. Er werd ook een optie genomen om de rechtsbuiten nog een jaar langer aan de club te binden.

Mason Greenwood stond dit seizoen al in 29 wedstrijden in de ploeg van de Mancunians. Daarin wist hij vier keer te scoren en vijf assists te geven. Dat bleek genoeg om het bestuur van de Red Devils te overtuigen om hem een verlengd verblijf aan te bieden. Greenwood speelt al sinds zijn zevende voor de club en beseft dat dit een nieuwe grote stap is in zijn carrière.

Ik wil de club terugbetalen voor de steun die iedereen me in de loop der jaren heeft gegeven en iedereen laten zien waartoe ik in staat ben.

Ook de coach, Ole Gunnar Solskjær heeft enkel lof voor zijn talentvolle rechtsbuiten. Hij ziet dat Greenwood dit seizoen een grote vooruitgang geboekt heeft en dat hij ook nog een grote progressiemarge heeft. Het besef is er dat Mason Greenwood in de komende jaren moet uitgroeien tot een van de sleutelspelers van Manchester United.