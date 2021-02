Paul Scholes waarschuwt Man United voor Januzaj: "Coachte hem zes maanden, we moeten voor hem oppassen"

Clublegende Paul Scholes raadt Manchester United aan om donderdag op te letten voor Adnan Januzaj. ManU speelt dan tegen Real Sociedad in het kader van de Europa League. Scholes hoopt dat onze landgenoot niet al te zeer in vorm is tegen diens ex-ploeg.

Januzaj heeft immers een verleden bij Manchester United. Wanneer hij in Manchester arriveerde, was Paul Scholes net gestopt. "Adnan was heel getalenteerd. Toen ik een eerste keer stopte met voetballen, coachte ik hem zes maanden", vertelt de voormalige Engelse international tijdens een groepschat van MUTV.

"Het talent is er nog altijd, hij doet het heel goed bij Sociedad. Toen hij in de eerste ploeg van United kwam, toonde hij al flitsen van zijn kunnen. Voor de één of andere reden is het niet goed uitgedraaid en moest hij vertrekken, maar hij is iemand die we donderdag in de gaten moeten houden", blikt Scholes vooruit op de Europa League-wedstrijd van deze week.

Scholes kent de kwaliteiten van Januzaj maar al te goed. "Hij kan iemand passeren, hij heeft een goede linkervoet. Hij kan goals scoren, goals aanbrengen, we moeten voor hem oppassen. Hij heeft altijd zijn best gedaan. Ik hoop dat het goed gaat voor hem bij Sociedad, maar niet te goed deze donderdag."