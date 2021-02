Doelman Lommel SK vertelt over de kleedkamer van Manchester City: "De Bruyne en Kompany zijn bescheiden jongens"

Deze zomer streek Daniel Grimshaw neer bij Lommel. Zij huren hem van het Engelse Manchester City, maandag stond hij pas voor een eerste keer onder de lat bij zijn nieuwe werkgever.

De 23-jarige doelman werd dus meteen voor de leeuwen gegooid tegen Westerlo. Een belangrijk duel in de strijd om promotie, maar zenuwen waren er niet: "Waarom moet je zenuwachtig zijn? Ik hou van het spelletje. Het is ook mijn grootste kwaliteit om in alle omstandigheden kalm te blijven", vertelde hij aan Het Belang van Limburg.

Daniel Grimshaw koos in oktober al voor een avontuur in 1B, maar wist nog niet meteen wat te verwachten van het niveau in het Belgisch voetbal. Al lopen er in ons land nog enkele jongens van the Citizens rond: "Ik wist echt niet goed wat ik hier kon verwachten, maar Lukas Nmecha (Anderlecht) en Cameron Humphreys (Zulte Waregem) hadden me de nodige informatie doorgegeven. Ik ben best tevreden over mijn eerste wedstrijd (1-1)."

Hij heeft bij Manchester City dus ook de kleedkamer met enkele grote sterren gedeeld, al lijkt de kans klein dat hij er binnenkort nog eens zal binnenstappen. Aan het einde van het seizoen loopt zijn contract ten einde en momenteel zoekt hij al naar nieuwe werkgevers. Toch blijft het voor hem als een City-fan een onvergetelijk moment: "Ik trainde twee jaar mee bij het eerste elftal. De buitenwereld zag hen als sterren, maar voor mij waren ze gewoon bescheiden jongens. Ik kan nog over straat in Manchester, zij niet meer."