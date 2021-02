Rode Duivels zijn nog altijd de nummer één van de wereld

De Rode Duivels zijn nog steeds de nummer één van de wereld. Het laatste klassement dateerde van 10 december, de nieuwste geldt vanaf morgen.

In de nieuwe versie die donderdag gepubliceerd wordt behoudt België (1.780 punten) 25 punten voorsprong op wereldkampioen Frankrijk (1.755). Brazilië (1.743) is derde, Engeland en Portugal staan op vier en vijf. In de top dertig zijn er wijzigingen.

De Rode Duivels staan sinds 20 september 2018 al bijna 2,5 jaar onafgebroken op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Slechts drie landen stonden in het verleden langer op nummer één.

De volgende wedstrijden van de Rode Duivels zijn pas eind maart voor de WK-voorronde. Dan nemen de Rode Duivels het thuis op tegen Wales (24/03), naar Tsjechië (27/03) en nog in eigen huis tegen Wit-Rusland (30/03).