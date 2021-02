Doelpuntenmachine Kylian Mbappé, de statistieken liegen niet: "Hij wordt even goed als Messi en Ronaldo"

Kylian Mbappé is goed op weg om dé absolute superster te worden van het internationale voetbal. Met zijn hattrick in de Champions League tegen Barcelona gisteren zette hij die stelling nog wat kracht bij. Waar stopt het voor Kylian Mbappé?

Ondanks de 1-4 pandoering die Antoine Griezmann gisteren om de oren kreeg met FC Barcelona had de Fransman achteraf wel nog lovende klaarstaan voor zijn maatje Mbappé. "PSG heeft een ster voor de toekomst beet met hem, iemand die even goed zal worden als Messi en Ronaldo”, verkondigde Griezmann voor de microfoon van RMC Sport.

Een straffe uitspraak de Barcelona-aanvaller die zelf aan de zijde speelt van de Argentijnse superster Lionel Messi.

Wanneer we de statistieken erbij halen valt er echter toch wel iets voor te zeggen. Met 24 doelpunten in 41 wedstrijden in de Champions League kan de Fransman behoorlijke cijfers neerleggen. Dit seizoen zit Mbappé ook al 21 doelpunten en 9 assists op 29 wedstrijden in alle competities voor PSG.

Consistentie

De kunst is echter om zulke cijfers seizoen na seizoen te blijven voorleggen wil je kans maken om vergeleken te worden met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi die beiden al 15 jaar aan de top van het spelletje staan.

Wanneer we terugkijken naar de statistieken van, de nog altijd maar 22-jarige, Mbappé zien we dat hij sinds zijn doorbraak bij Monaco tijdens het seizoen 2016-2017 ieder seizoen goed was voor minstens 20 doelpunten in alle competities. In zijn, tot nu toe, beste seizoen 2018-2019 verdubbelde de Fransman dat aantal zelfs bijna. Toen scoorde hij 39 doelpunten in 43 wedstrijden over alle competities.

Mbappé nu al tot dezelfde categorie rekenen als Messi en Ronaldo zou wel heel optimistisch zijn. Maar sinds zijn doorbraak bij Monaco is de PSG-aanvaller wel op constant niveau blijven presteren.

Conclusie

Momenteel timmert Mbappé goed aan zijn weg om Messi en Ronaldo achterna te gaan, maar hij zal zijn niveau wel nog jarenlang moeten aanhouden om er effectief te geraken.