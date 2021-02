Alderweireld in de basis bij Tottenham, Januzaj start tegen ex-ploeg Manchester United

Adnan Januzaj start in de basis bij Real Sociedad. Zo krijgt de flankaanvaller de kans om zich te bewijzen tegen zijn ex-ploeg. Ook Oyarzabal en David Silva zijn spelers om in de gaten te houden bij de Spaanse ploeg.

Bij Manchester United ontbreken enkele spelers. Zo zijn Cavani en Van de Beek niet van de partij, terwijl Martial en David de Gea op de bank starten. Uiteraard start de Portugese draaischijf Bruno Fernandes wel in de basis.

Tottenham neemt het op tegen Wolfsberger en ook daar is een Rode Duivel in de basis terug te vinden. Zo start Toby Alderweireld centraal achterin naast Eric Dier. Voorin starten Bale, Lucas en Son.

📋 Here's how we'll line up for tonight's #UEL clash in Turin! 🚨#MUFC