🎥 Union bedankt vrijwilligers na inspanningen in de sneeuw: "Dankzij jullie speelden we twee thuiswedstrijden in vier dagen!"

Chaos. Dat is misschien wel het juiste woord om het afgelopen weekend in onze competitie te beschrijven. Dankzij de hevige sneeuwval moesten enkele ploegen hun wedstrijden uitstellen, maar andere slaagden er dan weer in om hun veld dankzij de hulp van vrijwilligers speelklaar te houden.

De leider uit 1B plaatste woensdag een mooie video online om hun vrijwilligers te bedanken voor hun moeite en geleverde werk van vorige week. Het zag er nochtans niet goed uit. Dankzij de heersende koudegolf en het ontbreken van een veldverwarming in het Joseph Marien Stadion leek de Brusselse derby tegen Anderlecht in gevaar te komen, maar uiteindelijk lag het veld er al bij al nog uitstekend bij. Dankzij de inspanningen waren ze zelfs in staat om maar liefst twee wedstrijden in vier dagen te spelen: "Bedankt aan alle vrijwilligers." ❄️ Nous remercions encore la société Alma IDF et nos bénévoles pour leur travail la semaine dernière !



👏 Grâce à leur dévouement, l'Union a pu jouer 2 matchs en 4 jours ! pic.twitter.com/2xPO502s9E — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) February 17, 2021