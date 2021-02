Comeback voor José Izquierdo heel dichtbij in Brighton?

Vorig jaar leek het alsof de carrière van José Izquierdo erop zat na aanhoudend blessureleed, maar nu lijkt een comeback heel nabij.

José Izquierdo speelde bij Brighton & Hove Albion FC mee in een trainingswedstrijd en dat opent deuren om hem binnenkort weer aan de bak te zien in de Premier League.

“Hij heeft getraind. We hadden vanmorgen een onderlinge wedstrijd en hij speelde daarin mee. Hij kon het 60 minuten aan, dus dat is echt positief vanuit zijn perspectief", zegt trainer Graham Potter aan The Argus.

"We zullen natuurlijk moeten zien hoe hij daarop reageert, maar dat is goed. Het is waarschijnlijk het langste dat hij al een tijdje op het veld heeft gestaan, dus echt goed nieuws."