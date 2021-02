Buffon krijgt boete van 5.000 euro voorgeschoteld

Doelman Gianluigi Buffon van Juventus heeft een boete van 5.000 euro gekregen voor godslasterlijke uitspraken tijdens de wedstrijd van 19 december.

De Italiaanse voetbalbond heeft Gianluigi Buffon een boete van 5.000 euro opgelegd voor godslasterlijke uitdrukkingen tijdens de match van 19 december tegen Parma. De 43-jarige doelman schold toen ploegmaat Manolo Portanova uit.

Van het incident zijn geen beelden, maar bestaat er wel een audiofragment. Dit soort bestraffingen is in de Italiaanse competitie de laatste tijd schering en inslag. Door de afwezigheid van supporters in de stadions wordt alles veel beter gehoord.

Bryan Cristante, middenvelder bij AS Roma, kreeg eind vorig jaar zelfs een wedstrijd schorsing vanwege godslastering. Deze week kreeg ook Manuel Lazzari van Lazio een dergelijke schorsing.