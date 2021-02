Manchester United bereidt serieuze poging voor om flankaanvaller Bayern over te nemen, maar tevergeefs

Kingsley Coman is bezig aan een mooi seizoen met Bayern München. De Franse flankaanvaller was dit seizoen goed voor 3 goals en 9 assists in 17 wedstrijden in de Bundesliga. In de Champions League scoorde hij er ook 3 en gaf hij 2 assists. Dit kwam bij Manchester United niet onopgemerkt voorbij...

Ookal heeft Coman al in interne gesprekken met Bayern München aangegeven dat hij wil blijven, is het bestuur er toch niet helemaal gerust in. Volgens de Duitse krant Bild zou Manchester United een voorstel willen doen aan de 24-jarige Fransman waarin zijn huidig loon zou verdubbeld worden. Coman ligt nog onder contract bij Bayern tot 30 juni 2023. Toch zou het bestuur van Bayern München eens met Coman rond de tafel willen zitten voor een eventuele verlenging. Afwachten hoe dit afloopt... . © photonews