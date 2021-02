🎥 Liverpool gaat in eigen huis onderuit tegen Everton en telt nu al 16 punten minder dan Manchester City

Liverpool verliest met 0-2 van Everton. Het balbezit én de kansen waren voor de thuisploeg, maar de goals waren voor Everton dat zich nu naast Liverpool heist in de stand. Beide clubs staan op een gedeelde zede plek.

Liverpool kwam al vroeg op achterstand na de goal van Richarlison. Het was James Rodríguez die de Braziliaan heerlijk kon bedienen. Richarlison twijfelde niet en kruiste de bal naar de linkerbenedenhoek.

Liverpool was niet van slag en herstelde het evenwicht. Tot een gelijkmaker kwam het voorlopig niet. Na de rust kwam Liverpool dominant uit de kleedkamer. De mannen van Klopp speelden meer dan 70% balbezit bij elkaar. Het hoge percentage leverde ook kansen op maar die werden door Mané en Firmino niet verzilverd.

Aan de overkant was het in minuut 83 wél opnieuw raak. Alexander-Arnold stopte Calvert-Lewin foutief af en er volgde een penalty. Invaller Sigurdsson zette de strafschop op en zo werd het 0-2 voorEverton. Vijf minuten voor tijd mocht Rode Duivel Divock Origi nog even invallen.

Alle hulp kwam te laat voor Liverpool en door deze nederlaag ziet het Everton op gelijk hoogte komen. Liverpool blijft zo op 16 punten staat van Manchester City.