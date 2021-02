Transfervrije Agüero heeft keuze zat: 'Vier Europese grootmachten hengelen naar de handtekening van 32-jarige aanvaller'

Manchester City heeft dit seizoen nog niet optimaal kunnen profiteren van de doelpunten van Sergio Agüero. De aanvaller is bovendien einde contract. Al is er meer dan genoeg interesse.

Sergio Agüero ligt momenteel in de lappenmand, maar de 32-jarige Argentijn is einde contract bij Manchester City. Bovendien lijkt het er steeds meer op dat the Citizens een verjonging willen doorvoeren en hem geen nieuwe overeenkomst zullen aanbieden.

Al hoeft dat geen probleem te zijn. El Chiringuito weet dat PSG, Juventus, FC Barcelona en Internazionale FC zich al hebben gemeld bij Agüero. De aanvaller is door zijn contractstatus overigens vrij om te praten met geïnteresseerde partijen.