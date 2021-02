Ondanks mooi parcours: Europa League eist een hoge tol voor Antwerp in de competitie

Antwerp beleeft in Europa een mooi parcours, maar dat gaat wel ten koste van de Jupiler Pro League. De Europese wedstrijden eisen een hoge tol. The Great Old sprokkelde nauwelijks punten na een wedstrijd op donderdag.

De kalender zat dit jaar overvol. De reguliere competitie moet dan ook tegen 17 april afgewerkt worden voor het begin van de play-offs, kort daarna staat het EK op het programma. De ploegen die ook nog eens op het Europese toneel actief waren zullen dat zeker gevoeld hebben, dat was alleszins het geval bij Antwerp.

Na een Europese wedstrijd behaalden zij volgens Gazet van Antwerpen in de competitie amper 8 op 21. Dat is maar 38 procent van de behaalde punten terwijl het in de resterende duels toch een degelijk rapport van 40 op 63 kan voorleggen.

De kalendermaker was ook niet mild voor The Great Old. Ze hadden na elke donderdagwedstrijd een stevige tegenstander op het programma gezet. RAFC speelde onder meer tegen Beerschot, Anderlecht, Standard, OHL, Genk en Club Brugge. De vermoeidheid liep dus op, enkel de duels tegen Beerschot (3-2) en OHL (3-2) werden gewonnen, dit weekend bleef het in eigen huis steken op een scoreloos gelijkspel tegen STVV: “Ik zag een gebrek aan tempo en intensiteit.”, vertelde Vercauteren op zijn persconferentie.

Goed nieuws voor Antwerp: Na hun verplaatsing naar Schotland krijgen de spelers een extra dagje rust. Zij spelen maandagavond pas hun competitiewedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven.