Tim Kleindienst herleeft weer: KAA Gent-huurling scoort inmiddels al het vijfde doelpunt in vier wedstrijden

Tim Kleindienst streek deze zomer pas neer in de Ghelamco Arena, maar hij kende er heel wat moeilijkheden en trok in januari opnieuw naar FC Heidenheim. Daar vindt hij opnieuw vlot de weg naar het doel.

De 25-jarige spits kon de hoge verwachtingen bij AA Gent nooit inlossen. Hij trof in de Jupiler Pro League maar één keer raak in vijftien optredens. Kleindienst trok daarom opnieuw naar zijn ex-club FC Heidenheim, de Duitse tweedeklasser bedong ook een aankoopoptie.

De Duitser liet in zijn eerste partij voor zijn nieuwe werkgever meteen tweemaal de netten trillen. Hij blijft ook eenvoudig de weg naar het doel vinden. Dinsdagavond opende hij op het veld van Paderborn opnieuw de score, het is ondertussen al zijn vijfde goal in vier wedstrijden.

De Buffalo's betaalden deze zomer nog een slordige 3,5 miljoen euro voor hem. In principe heeft hij in de Ghelamco Arena nog een contract tot 2024.