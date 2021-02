Siebe Van der Heyden op een zucht van terugkeer naar 1A

Siebe Van der Heyden staat met Union Sint-Gillis op een zuchtje van de promotie naar 1A. Van der Heyden speelde tussen 2016 en 2018 bij eersteklasser KV Oostende. Hij kreeg er maar enkele minuten speeltijd en ging een jaartje rijpen in Nederland, een goede keuze zo bleek.

Siebe Van der Heyden was een van de Anderlecht-jongeren die in 2016 Barcelona klopte met 2-0 in de UEFA Youth League. In het Van Roystadion in Denderleeuw, de geboorteplaats van Van der Heyden, stond hij in de basis tegen het grote Barcelona. Zo behaalden de mannen van coach Nicolas Frutos een ticket voor de halve finale van het prestigieuze jeugdtoernooi.

Bij Anderlecht speelden toen enkele spelers die het geschopt hebben tot een carrière als profvoetballer. Denk maar aan Mile Svilar die naar Benfica ging, Nathan de Medina die in de Bundesliga bij Bielefeld speelt (de ploeg van Michel Vlap), Wout Faes die bij Stade Reims speelt, Orel Mangala die bij Stuttgart een vaste waarde is in de Bundesliga en Francis Amuzu die nog steeds actief is bij Anderlecht.

Ook het team van Barcelona was niet van de poes. Spelers als Carles Pérez van AS Roma, Carles Aleñá die door Barca wordt uitgeleend aan Getafe en Oriol Busquets die nog bij Barcelona zit waren er allemaal bij.

KV Oostende

Na dat seizoen bij Anderlecht haalde Luc Devroe hem naar KV Oostende. Van der Heyden hoopte er een basisplek te veroveren, maar daar lukte hij nooit in. Op 27 mei 2017 speelde Oostende op de laatste speeldag van de play-offs op het veld van de kersverse kampioen, RSC Anderlecht. Trainer Yves Vanderhaeghe liet hem in de laatste minuten invallen voor David Rozenhal. Dat was blijkbaar genoeg om Van der Heyden te overtuigen van nog een jaartje bij Oostende te blijven. In het interview na de wedstrijd liet hij blijken dat hij helemaal in de wolken was.

Jaartje Nederland kan wonderen doen

In de zomer van 2018 scheidden de wegen van Van der Heyden en KV Oostende voor goed. De jonge Belgische verdediger gaat naar FC Eindhoven, een Nederlandse tweedeklasser. In augustus debuteerde Van der Heyden meteen tegen Jong PSV en scoorde hij ook meteen zijn eerste en enige doelpunt voor de Einhovenaren.

Bij FC Eindhoven kon Van der Heyden voelen hoe het was om week in week uit in de basis te staan. Hij was echt een vaste pion in de verdediging van de Nederlandse tweedeklasser. Van der Heyden miste enkel matchen door blessures of schorsingen. Aan het einde van het seizoen kon hij meteen weer terugkeren naar België, en dat deed hij ook. Het Brusselse Union Sint-Gillis stond te springen om hem over te nemen.

Bij Union speelde Van der Heyden in zijn eerste seizoen in totaal 15 wedstrijden. Zeven daarvan waren ook als invaller. Het was dus niet dat hij hem meteen onmisbaar had gemaakt in de Belgische tweede klasse. Dit seizoen is Van der Heyden echt doorgebroken. Hij staat meestal in de basiself van Felice Mazzù en kon ook al een doelpunt maken in de Brusselse derby tegen RWDM.

Zo zie je maar dat ervaring opdoen in Nederland wonderen kan doen. Van der Heyden is lang niet de enige dat dit deed. Denk maar aan Hannes Delcroix van Anderlecht en Cyriel Dessers van Genk. Ook in het verleden waren er talloze voorbeelden. Benieuwd of Siebe Van der Heyden volgend seizoen een basisspeler kan worden in de Jupiler Pro League.