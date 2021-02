Analisten zwaaien met lof voor jonge Bruggeling: "Maar het is een erg sterke lichting"

Of iemand Club Brugge van de titel zal houden dit seizoen? Het zal al héél raar moeten lopen om dat nog te bewerkstelligen. Toppers genoeg in ieder geval in blauw-zwarte loondienst.

Met Ignace Van der Brempt zagen we tegen OH Leuven deze week een nieuwe groeibriljant opstaan bij Club Brugge.

De 18-jarige winger maakte indruk bij de A-ploeg van blauw-zwart en wist ook op enig mooie wijze de score te openen.

Goede lichting

"Hij zit normaal gezien in de selectie van de U19. Vorig jaar was hij lang uit met een zware blessure", aldus Wesley Sonck in Extra Time. "Het is een goede lichting, met onder meer ook nog Siquet en co."

"Bij Club NXT speelt hij vaak als rechtse man in de verdediging met drie achteraan bij de Bruggelingen als wingback. Of zijn beweging zoals Ronaldo was? Gert Verheyen deed dat altijd."