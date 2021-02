Eden Hazard zag er ineens ouder uit toen hij bij Real Madrid kwam

Eden Hazard zit in een sukkelstraatje bij Real Madrid. De kapitein van de Rode Duivels gaat van de ene blessure in de andere en dat is ook Gus Poyet niet ontgaan.

"Eden Hazard 'zag er ineens ouder uit' nadat hij van Chelsea naar Real Madrid was verhuisd", zegt Gus Poyet over de ster van het Belgisch voetbal. "Hij kwam bij Real Madrid op een ideaal moment. Ronaldo was juist vertrokken naar Juventus en Hazard had alles om de nieuwe ster te worden. Hij gaat nu van de ene blessure in de andere en heeft problemen om zijn gewicht onder controle te houden. Hij zag er niet ineens ouder uit maar is het ook." Hazard miste al 47 wedstrijden omwille van blessures bij Real Madrid sinds hij overkwam in de zomer van 2018. Benieuwd of hij fit geraakt tegen het EK van deze zomer.