Jeugdtrainer Van Der Brempt zag het al snel: "In lichting met Doku stak hij er bovenuit"

Ignace Van Der Brempt leverde maandagavond zijn visitekaartje af. De goal die de 18-jarige youngster maakte, werd druk besproken. De gedrevenheid om te slagen zit er al van jongsaf in.

Zijn ouders bevestigen in HLN dat hij al sinds zijn achtste droomt van een profcarrière en daar alles voor deed. Ook zijn voormalige jeugdtrainer bij Beerschot, Eric Meirsman, heeft enkel positieve zaken te vertellen.

"Ignace was en is een uitzonderlijke speler. In een talentrijke lichting met Doku en Bas Van den Eynden stak hij er bovenuit. Eén tegen één was hij bijzonder sterk - hij had talent zat", zegt hij in HLN. "Tot op vandaag is zijn versnelling na een actie een enorme meerwaarde. Bovendien is Ignace een heel toffe, joviale kerel - een slimme gast met de voeten op de grond."