Lewandowski genomineerd voor Sportman van het Jaar

Genomineerden voor Sportman van het Jaar zijn Joshua Cheptegei, Armand Duplantis (beiden atletiek), Lewis Hamilton (Formule 1), LeBron James (basketbal), Robert Lewandowski (voetbal) en Rafael Nadal (tennis).

Bij Sportvrouw van het Jaar zit ook een voetbalster: Wendie Renard. Bij de Beloftevolle spelers van het Jaar staat Ansu Fati. Bij de clubs zijn Liverpool en Bayern München genomineerd.

