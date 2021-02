Dries Mertens is helemaal klaar voor comeback na meer dan twee maand blessureleed

Dries Mertens heeft meer dan twee maand gesukkeld met een enkelblessure, maar lijkt nu klaar voor een nieuwe start.

Midden december viel Mertens geblesseerd uit. Hij probeerde nog even, maar dat lukte niet echt. Hij revalideerde zelfs even in ons land.

Donderdag zou hij opnieuw aan spelen toe zijn. Napoli geeft Granada partij in de Europa League.

"Dries heeft gisteren 25 minuten individueel getraind. Donderdag zal hij op de bank zitten", zei Gennaro Gattuso. "Maar hij is zo lang out geweest. Hij kan misschien tien à 20 minuten aan."

Wellicht maakt Mertens hier en daar wel een invalbeurt de komende weken, al kan Napoli hem wellicht goed gebruiken om de 2-0 uit de heenwedstrijd tegen Granada weg te vegen.