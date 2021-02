Martinez over geweldige Courtois: "Thibaut is een extreem voorbeeld van de definitie van 'een winnaarsmentaliteit'"

Bij Real Madrid liggen ze aan zijn voeten. Thibaut Courtois is bezig zich af te scheiden van de rest als beste keeper van de wereld. De 28-jarige Rode Duivel pakt met de ene na de andere straffe prestatie uit. Bondscoach Roberto Martinez is niet verrast.

In een periode waar veel topspelers het moeilijk hebben na een korte voorbereiding en veel matchen staat Courtois geweldig te keepen. Mentaal is hij ijzersterk, weet ook Martinez. "Thibaut bezit de kwaliteit om over een langere periode zijn focus te behouden. Je mag niet vergeten: een doelman van Real Madrid kent elke wedstrijd twee, drie fases waarin hij klaar moet staan", vertelt hij in HLN.

"En dat – eigen aan het offensieve voetbal van Madrid – zijn zelden of nooit wedstrijdfases waarbij Thibaut de steun krijgt van vier, vijf verdedigers. Neen, het zijn vaak ‘open play’ fases – er staat er eentje alleen voor je, of ze krijgen een open schietkans..."

Courtois is al sinds vorig jaar top. Hij zorgde voor de kentering die Real nog de titel opleverde. "De mentale belasting voor een doelman van Real Madrid is enorm. En om dát niveau zó lang vol te houden – in maatschappelijke tijden waarin je zóveel zorgen of twijfels kunt hebben als persoon –, is indrukwekkend. Thibaut is een extreem voorbeeld van de definitie van ‘een winnaarsmentaliteit’.”