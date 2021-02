36-voudig Rode Duivel stond na vertrek van Losada héél dicht bij Beerschot: "Ik had de fiets naar de training kunnen nemen"

Glen De Boeck zit sinds zijn ontslag bij het vroegere Sporting Lokeren zonder club. De voormalige verdediger van onder meer RSC Anderlecht en KV Mechelen wacht sindsdien op een nieuwe uitdaging.

Nochtans was Glen De Boeck recent nog in beeld bij Beerschot VA en Cercle Brugge. De Mannekens en de Vereniging kozen uiteindelijk voor Will Still en Yves Vanderhaeghe. “Ik heb daar vrede mee. Al had ik er ongelooflijk veel zin in.”

“Als coach van Beerschot had ik de fiets kunnen nemen naar de trainingen”, lacht De Boeck in Het Laatste Nieuws. “Bij Cercle heb ik in het verleden dan weer graag gewerkt. Bovendien laat ik vertellen dat ook de fans me graag zagen terugkeren. Maar het is oké dat de keuze op Yves viel.”

De club die me morgen belt kan me overmorgen op training hebben

Nochtans is De Boeck klaar om erin te vliegen. “De club die me morgen belt kan me overmorgen op training hebben. Al ga ik niet eender welke uitdaging aanvaarden. Ik wil eerst een analyse maken van die club. Het heeft geen zin om eraan te beginnen als je op voorhand weet dat je er niet beter kan doen.”