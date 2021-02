Crisis bij Benfica: zwakke prestaties, protest aan het stadion en een coach die zijn kalmte verliest

Jan Vertonghen speelt vanavond met Benfica in de zestiende finales van de Europa League tegen Arsenal. De Adelaars kunnen zich straks best kwalificeren voor de achtste finales om een totale crisis bij de club (toch voor even) af te wenden. Makkelijk wordt dat echter niet.

Het is crisis bij Benfica dezer dagen. De ploeg van Jan Vertonghen staat slechts vierde in de Portugese competitie op vijftien punten van leider Sporting Lissabon. Het bloedeloos gelijkspel tegen degradatiekandidaat Farense van afgelopen weekend hielp namelijk ook niet echt om te gemoederen te bedaren.

Om complete chaos te vermijden kwalificeert Benfica zich vanavond best voor de achtste finales van de Europa League. Daarin moet het afrekenen met Arsenal. Jan Vertonghen en co moeten proberen de goede uitgangspositie van de Gunners na het 1-1 gelijkspel in het Estádio da Luz om te buigen. Geen makkelijke opdracht dus.

Protestacties

Ondertussen trekken de supporters het niet meer. Zij ondernamen al verschillende initiatieven zoals protest-spandoeken, en toeterend voorbij het stadion rijden om hun ongenoegen te uiten tegenover de club. Vooral voorzitter Luís Filipe Vieira en trainer Jorge Jesus zijn kop van jut bij de Benfica-aanhang.

Tegenreactie

Die laatste heeft het dan ook helemaal gehad met alle beschuldigingen liet hij vandaag weten tijdens zijn persconferentie voorafgaand aan het Europa League-duel van vanavond.

“Ik ben niet van plan om Benfica te verlaten. Ik voel me niet verantwoordelijk voor deze crisis. De spelers en de voorzitter treffen evenmin schuld. We ondervinden de gevolgen van de coronapandemie. Begin januari stonden we amper twee punten achter op Sporting. Maar na de wedstrijd tegen Porto (15 januari, red.) hadden we tien Covid-gevallen. Ik ben de kritiek en aanvallen op Benfica beu. Onze club heeft affectie nodig”, beet Jesus van zich af.

Kan Jan Vertonghen met Benfica vanavond verrassen bij Arsenal en complete chaos (voorlopig) vermijden?