Rondje Europa League: Ajax zet favorietenrol kracht bij, Europa League voorbij voor Jan Vertongen én Leicester-Belgen

Antwerp FC en Club Brugge slaagden er vanavond niet in om door te stoten naar de volgende ronde van de Europa League. Maar er werden een pak meer wedstrijden gespeeld. Een overzicht.

AFC Ajax 2 - 1 Lille OSC

AFC Ajax leek de kwalificatie voor de volgende ronde vorige week te verspelen op het veld van Lille OSC, maar de Amsterdammers zetten de situatie meteen recht. Ook vanavond in de Johan Cruijff ArenA werd gewonnen van de Noord-Fransen.

Arsenal FC 3 - 2 SL Benfica

Het Europa League-avontuur van Jan Vertonghen en SL Benfica is voorbij. Het werd een razend spannend tweeluik. Uiteindelijk besliste Pierre-Emerick Aubameyang in de slotminuten van de wedstrijd over de overwinning én kwalificatie van Arsenal FC.

Leicester City 0 - 2 Slavia Praha

Leicester City kon over twee wedstrijden niét scoren tegen Slavia Praha. En dan kan je geen kwalificatie afdwingen. Voor de volledigheid: van onze landgenoten stond enkel Youri Tielemans vanavond in de basiself.

© photonews

Overige resultaten:

TSG 1899 Hoffenheim 0 - 2 Molde FK

SSC Napoli 2 - 1 Granada CF

Shakhtar Donetsk 1 - 0 Maccabi Tel Aviv

Villarreal 2 - 1 RB Salzburg

AC Milan 1 - 1 Crvena Zvezda

Bayer 04 Leverkusen 0 - 2 Young Boys

Dinamo Zagreb 1 - 0 FC Krasnodar

Manchester United 0 - 0 Real Sociedad

PSV 2 - 1 Olympiakos Piraeus

AS Roma 3 - 1 SC Braga