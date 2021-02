Axel Witsel dan toch op het EK? "Hij ligt volledig op schema"

Het noodlot sloeg begin januari toe voor Axel Witsel. Hij scheurde zijn linker achillespees en moest een kruis maken over de rest van het seizoen, ook het EK komt in gevaar. Toch een stevige knauw in de kansen van de Rode Duivels, al blijft nu ook zijn trainer bij Dortmund hoopvol.

Het was een bittere pil voor zowel de 32-jarige middenvelder zelf als voor de Rode Duivels. Hij scheurde begin januari in de topper tegen RB Leipzig zijn linker achillespees en ging meteen onder het mes. Het EK van deze zomer (11 juni tot 1 juli) kwam meteen in gevaar.

Het blijft moeilijk om dat in te schatten. Roberto Martinez is er, mits een succesvolle revalidatie, gerust in maar vader Witsel had eerder al aangegeven dat de kans vrijwel nihil is dat zijn zoon de selectie deze zomer zal kunnen vervoegen. Nu heeft ook de trainer van Dortmund zijn mening gegeven.

Edin Terzic was net zoals de bondscoach hoopgevend over zijn herstel: "Axel ligt volledig op schema. Hij boekt steeds meer vooruitgang", klonk het op zijn persconferentie.