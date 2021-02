Club NXT kwam op voorsprong, maar verliest toch met 1-3 van RWD Molenbeek

De youngsters van Club Brugge zijn er niet in geslaagd om een klein stukje positiviteit te brengen in het weekend van Club. Na de uitschakeling in Europa en de uitgestelde wedstrijd tegen AA gent, verloren de beloften met 1-3 van RWD Molenbeek.

Net zoals vorige week tegen Westerlo, heeft RWDM opnieuw een achterstand kunnen ombuigen naar een overwinning. Op het veld van Club NXT werd er met 1-3 gewonnen. De openingsgoal kwam van het hoofd van Noah Aelterman. Club NXT kon zo met een 1-0 voorsprong gaan rusten tegen RWDM. #NXTRWD 1⃣-0⃣



⏱️ 40' | GOAAALLLL!!!



Ochieng zet de bal voor doel. Sadin twijfelt en Aelterman reageert alert om de bal met het hoofd in doel te werken. Come on! pic.twitter.com/ac8qWJ4ITW — ClubNXT (@ClubNxt) February 26, 2021 Na de rust moesten we niet lang wachten op een tegentreffer. Amper drie minuten in de tweede helft stond de 1-1 op het bord. Glenn Claes was de maker van het doelpunt. Vijf minuten na de gelijkmaker was het opnieuw prijs voor RWDM. Leonardo Rocha maakte de 1-2. Twintig minuten voor tijd wist Glenn Claes de overwinning veilig te stellen met zijn tweede goal van de avond. RWD Molenbeek wint met 1-3 bij Club NXT. Club NXT blijft afgetekend laatste in 1B. RWDM blijft staan op een vijfde plek. FULLTIME: Club NXT - R.W.D.M 1-3 #RWDM — R.W.D.M (@RWDMolenbeek) February 26, 2021