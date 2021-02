🎥 Rondje Bundesliga: Thorgan Hazard viert rentree, Benito Raman en Schalke 04 nog wat dieper in de problemen

Zaterdagmiddag stonden er in de Bundesliga enkele belangrijke duels op het programma. Borussia Dortmund won eenvoudig tegen Arminia Bielefeld, maar ook landskampioen Bayern München kende weinig problemen met zijn tegenstander. Voor Benito Raman ziet het er alsmaar slechter uit.

Borussia Dortmund 3-0 Arminia Bielefeld

Thomas Meunier en Thorgan Hazard begonnen beide op de bank, ook bij Arminia Bielefeld viel Anderlecht-huurling Michel Vlap naast het basiselftal. Het drietal mocht later in de wedstrijd nog wel invallen. Voor Thorgan Hazard waren het zijn eerste minuten sinds zijn blessure.

Beide ploegen hielden elkaar lang in evenwicht, maar vlak na rust viel toch het openingsdoelpunt via Mahmoud Dahoud. Het begin van een eenvoudige zege voor Borussia Dortmund. Na treffers van Jadon Sancho en Reinier stond de 3-0 eindstand op het bord.

⚫🟡 | @BVB pakt uit met dé viering van het weekend! 🤩 pic.twitter.com/GFKtCHja9w — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 27, 2021

Bayern München 5-1 FC Köln

De Duitse landskampioen kende in de Champions League geen problemen met het Italiaanse Lazio en ging ook vandaag op hetzelfde elan voort. Na een halfuur stond de dubbele voorsprong al op het bord, al moesten ze nog even uitkijken na de aansluitingstreffer van Ellyes Skhiri.

Robert Lewandowski verzekerde zijn ploeg met zijn tweede treffer van de middag van de drie punten. Daarna zette ook Serge Gnabry met een dubbele treffer de 5-1 einstand op het bord.

Wolfsburg 2-0 Hertha Berlijn

Koen Casteels heeft een nieuwe clean sheet beet. Het won eenvoudig met 2-0 tegen Hertha Berlijn, waar Dodi Lukebakio een kwartier voor tijd mocht invallen. De club uit de Duitse hoofdstad doet opnieuw een slechte zaak in de stand en moet beginnen uitkijken voor degradatie.

Stuttgart 5-1 Schalke 04

Ook in de Bundesliga duwde het Stuttgart van Orel Mangala Schalke 04 dieper in de (degradatie)problemen. De thuisploeg stond op het halfuur al op een ruime 3-0 voorsprong, Schalke prikte vlak voor rust nog tegen via Sead Kolašinac.

Het begin van een terugkeer voor de ploeg uit Gelsenkirchen? Ze kregen nog de ultieme mogelijkheid op de aansluitingstreffer, maar Nabil Bentaleb scoorde niet vanop de stip. Uiteindelijk won Stuttgart eenvoudig met 5-1.

Benito Raman begon op de bank, maar mocht een kwartier voor tijd invallen, zonder succes. Schalke blijft de rode lantaarn en telt ondertussen al negen punten minder dan de degradatiestreep.