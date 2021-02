Manchester City speelt met meer geduld zonder De Bruyne: "Maar dat willen we niet"

Dinsdag sprokkelde Kevin De Bruyne nog geen minuten in het duel van Manchester City voor de Champions League tegen Borussia Mönchengladbach. Vandaag wordt hij wel aan de aftrap verwacht.

Kevin De Bruyne staat vandaag normaal terug op het veld. Manchester City geeft West Ham partij. Dinsdag bleef hij de volle 90 minuten op de bank zitten.

Want City speelt anders met de Rode Duivel erbij. “Onze omschakeling met Kevin is veel beter - hij is uniek in de wereld. Zonder Kevin zijn we misschien wat kalmer. Hebben we een beetje meer geduld. Maar dat is niet altijd wat we willen”, is Guardiola duidelijk.

“Soms heb je meer passes nodig. Bernardo heeft die kwaliteiten. Eén tot vier toetsen en dan de bal doorspelen. Kevin is anders. Hij is een vrije geest. Explosiever in alles. En dat kunnen we goed gebruiken.”

Want het is en blijft een tovenaar. “Hij ziet soms dingen die anderen niet kunnen zien. Hij geeft passes die anderen nooit hadden kunnen geven. Alles hangt af van de tegenstander. Alles hangt af van de match. Maar ze hebben beiden hun kwaliteiten."