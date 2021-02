Koni De Winter (Juventus) trok van Merksem naar Turijn: "Verdedigen is hier echt een kunst"

Koni De Winter is een naam die u misschien maar best onthoudt met het oog op de toekomst. De 18-jarige Antwerpenaar verlengde vorige week zijn contract bij Juventus tot 2024 en doet momenteel ervaring op bij de U19 van de Oude Dame. Hij vindt er in Turijn de ideale leerschool.

Het is allemaal snel gegaan voor Koni De Winter. Op zijn zestiende maakte hij al de overstap van Zulte Waregem naar voetbalgrootmacht Juventus om zich daar verder te ontwikkelen.

In de jeugd speelde de Antwerpenaar tot de U13 voor City Pirates uit Merksem. Vervolgens ging hij naar Lierse om dan de overstap te maken naar Zulte Waregem waar hij twee jaar zou spelen. Toen Juventus hem in 2018 kwam wegplukken bij Essevee was De Winter ook al Belgisch jeugdinternational.

De Oude Dame

In een interview met Proximus sports zegt onze jonge landgenoot dat hij vermoedt dat hij door zijn prestaties bij het Belgische jeugdelftal op de radar van Juventus is terechtgekomen.

Toen die uiteindelijk op de deur kwamen kloppen was de keuze snel gemaakt voor de Antwerpenaar: "Dat was mijn favoriete ploeg en ik was grote fan van Paul Pogba", klinkt het bij de 18-jarige Belg.

Polyvalent

De Winter valt het best te omschrijven als een polyvalente speler met een verdedigende ingesteldheid. In het verleden bewees hij dat hij op verschillende posities uit de voeten kan. Bij de U17 van Juventus speelde hij bijvoorbeeld als rechtsback, maar dit seizoen wordt hij voornamelijk uitgespeeld als centrale verdediger bij de U19 waar hij tevens ook af en toe als controlerende middenvelder functioneert.

De kunst van het verdedigen

Juventus, en Italië in het algemeen, is de ideale plek voor de Belgische jeugdinternational om zich verder te ontwikkelen als verdediger. Zelf haalt hij tijdens het interview ook aan wat het grootste verschil is tussen voetballen in Italië en België: "De tactiek, dat is hier echt gek. Ze leren je echt verdedigen want hier wordt dat gezien als een kunst."

Aangezien De Winter ook geregeld meetraint met het eerste elftal is het werkelijk stelen met de ogen voor onze landgenoot. Met Chiellini, Bonucci en de Ligt had hij slechtere leermeesters kunnen treffen.

Op datzelfde trainingsveld staat dan ook ene Cristiano Ronaldo met wie De Winter dus al in contact kwam. Hem bewaken omschrijft de Antwerpenaar als: "Een moeilijke job, natuurlijk."

Eerste elftal

Om de grote kloof met het eerste elftal te dichten zal De Winter keihard moeten blijven werken. Momenteel is de jonge verdediger goed op weg. Hij startte dit seizoen tijdens elf van de twaalf wedstrijden bij de U19 van de Oude Dame en was er de laatste wedstrijden zelfs kapitein.

Nog een lange weg te gaan dus voor de Antwerpenaar maar de mogelijkheid om in hetzelfde elftal als Ronaldo te spelen zal ongetwijfeld een bron van motivatie vormen.