Dan toch een verrassing bij Ajax? "Het is allemaal onzin"

Over de toekomst van trainer Erik Ten Hag van Ajax Amsterdam is al heel wat gezegd en geschreven. In Nederland geloven ze niet meer dat hij richting Duitsland trekt.

Een verlengd verblijf van Erik Ten Hag bij Ajax werd al heel vaak in twijfel getrokken. "De kans dat Ten Hag komende zomer gaat, is kleiner dan vorig jaar, toen 2021 best een logisch moment leek om zijn carrière in zijn droomcompetitie te vervolgen”, staat in AD te lezen. “Hij werd meermaals gelinkt aan Borussia Dortmund. Met adviseur Matthias Sammer werkte hij eerder prettig samen in München. Maar Dortmund stelde Marco Rose aan, van Borussia Mönchengladbach. Dat die club vervolgens verkennend sprak met Ten Hag, is onzin."

Ajax zou dan ook veel meer te bieden hebben op sportief vlak. "Ten Hag zit goed bij Ajax, waar de bouw aan een nieuw elftal al gestalte krijgt en hij komend seizoen allicht eens niet de halve ploeg hoeft te vervangen. Als hij Ajax komende zomer al verlaat, dan is de stap naar een andere topcompetitie dan de Duitse ook niet ondenkbaar. Chelsea stelde onlangs de direct beschikbare Thomas Tuchel aan, maar had ook Ten Hag in beeld. Zo kreeg Hakim Ziyech vanuit zijn nieuwe club eerder al vragen over zijn voormalige trainer, bevestigen bronnen."

De conclusie van de Nederlandse krant is dan ook simpel. "Toch heeft het er alle schijn van dat de huidige coach ook komend seizoen nog op de bank zit in Amsterdam."