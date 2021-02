Santini is er maar pas weg of de ploeg is failliet: eerst met miljoenen gesmeten, nu overkop

Na het seizoen 2018-2019 af te werken bij Anderlecht, trok Ivan Santini naar de Chinese Super League. Daar ging de Kroaat voetballen bij Jiangsu Suning, dat met miljoenen smeet om sterke spelers te strikken. Nu is het de totaal tegenovergestelde wereld: het faillissement is een feit.

Santini verliet Jiangsu Suning recent nog om terug te keren naar zijn thuisland bij NK Osijek. Dat was niet zomaar: Jiangsu liet spelers vertrekken om zo toch nieuwe inkomsten te vergaren. Het was dringend op zoek naar financiële middelen.

In het best case scenario was er een nieuwe overnemer gekomen, maar die werd niet gevonden. De voorbije jaren investeerde Jiangsu Suning enorm. Het betaalde 50 miljoen euro voor Alex Teixeira en 28 miljoen euro voor Ramires. De Italiaanse coach Fabio Capello was er in 2017 en 2018 aan de slag. Ei zo was de club zelfs tot een akkoord gekomen met Gareth Bale.

Wat betekent dit voor Inter?

Al die inspanningen loonde, want de ploeg kroonde zich niet lang geleden nog voor het eerst tot Chinese landskampioen. Drie maanden later is het voorbij: de club heeft het faillissement bevestigd. Jiangsu Suning valt overigens onder hetzelfde conglomeraat als Inter Milaan, de ploeg van Romelu Lukaku.