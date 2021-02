🎥 Janssens geeft Lokeren-Temse voorsmaakje van wat het mag verwachten: "Terug magie op Daknam"

Lokeren-Temse stelde met Chris Janssens enkele dagen geleden zijn nieuwe trainer voor. Een oud-speler van Sporting Lokeren, die bij de supporters zeker goed zal liggen. Hij laat alvast weten wat ze van hem mogen verwachten en wat zijn betrachting is.

Eerder sprak Janssens al op de clubsite over zijn overstap van Destelbergen naar Lokeren-Temse. de nieuwe coach heeft nu ook voor Sporting TV zijn eerste interview gegeven. Hij rekent op een grote verbondenheid tussen spelersgroep en club. "Ik heb tegen de spelers al gezegd: als je door de poorten rijdt en je rijdt op de parking, moet je het voelen. Als je dat voelt, gaan we ver komen."

Veel Lokeren-supporters zullen hem misschien nog herinneren als speler. Hoe is Chris Janssens eigenlijk als trainer, "Ik ben heel dominant aanwezig, op training en op de match. Ik ben nog altijd een winnaar, ik ben nog altijd de slechtste verliezer. We gaan een team creëeren, zodat de magie op Daknam terug aanwezig is."

Janssens zal er ook wel met druk moeten omgaan. "Je weet dat met een grote aanhang wel iets moet bereikt worden. De ambitie is om het hoogste te behalen, maar ik kan meteen drie-vier ploegen opnoemen die dat ook willen. Ik heb wel liever de druk om bovenaan te spelen."