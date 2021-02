Kevin De Bruyne staat in de top tien aller tijden en zit David Beckham op de hielen

Ook zonder De Bruyne bleef City de zeges opstapelen, maar ze zullen in Manchester toch blij zijn dat de Rode Duivel weer fit is. Hij blijft belangrijk voor het team, voornamelijk omdat hij de anderen laat scoren met zijn geweldige passes en voorzetten.

In de thuiswedstrijd tegen West Ham was het opnieuw bingo. De West Ham-defensie leek alles onder controle te hebben, tot De Bruyne ineens met een geniale voorzet op de proppen kwam. Voor de bezoekers het goed en wel beseften, lag de bal in de netten. Het was de 77ste assist voor De Bruyne in de Premier League.

Dat is niet alleen een clubrecord, er zijn ook weinig spelers die het hem bij andere clubs hebben voorgedaan. Ooit. De Bruyne staat nu op de tiende plaats in de rangschikking van de meeste assists aller tijden in de Premier League.

All-time most assists in Premier League history:



162 - Ryan Giggs

111 - Cesc Fàbregas

103 - Wayne Rooney

102 - Frank Lampard

94 - Dennis Bergkamp

92 - Steven Gerrard

90 - David Silva

84 - James Milner

80 - David Beckham

77 - Kevin De Bruyne



KDB breaks clean into the top 10. 🎨 pic.twitter.com/exKoHTKDrd — William Hill (@WilliamHill) February 27, 2021

De kans zit er dik in dat De Bruyne in die lijst nog verder gaat oprukken. Hij is nu al niet ver meer verwijderd van de 80 assists van David Beckham, die op de negende plaats staat. De beste assistgever in Engeland is Ryan Giggs, die met 162 beslissende passes ver boven de rest uit steekt.