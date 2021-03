Degryse blijft vol achter Kompany staan: "Maar hij vraagt wel nog steeds het allermoeilijkste aan zijn spelers"

't Is niét omdat RSC Anderlecht gisteren won op het veld van Standard. Marc Degryse gelooft namelijk al sinds dag één in de kwaliteiten van Vincent Kompany als coach én bezieler van paars-wit. Maar...

“Als er één iemand is die RSC Anderlecht opnieuw op het goede spoor kan krijgen is het Vincent Kompany”, liet Marc Degryse zich de voorbije maanden - ook toen de resultaten opnieuw tegenvallend waren - meermaals ontvallen.

De Belgische recordkampioen lukte gisteren dan wel drie doelpunten in de Clasico, maar dat is allesbehalve een garantie op blijvend succes de komende weken. “Ik weet zelf ook niet waar Anderlecht zich moet aan vastklampen”, aldus Degryse in Het Laatste Nieuws.

© photonews

“Ze moeten misschien eens sneller naar doel trappen of die pas binnendoor meer geven”, denkt de voormalige Rode Duivel luidop mee met Kompany. “Of gooi eens een lange bal? Uiteindelijk vraagt Vincent nog steeds het allermoeilijkste aan zijn spelers: de bal al combinerend in het andere doel krijgen.”

Enkel Ait El Hadj heeft volgens mij de kwaliteiten om een grote carrière uit te bouwen

Degryse vreest vooral dat het paars-wit aan intrinsiek talent ontbreekt om op die manier te voetballen. “Albert Sambi Lokonga is geen Youri Tielemans, hé. En Hannes Delcroix is geen Kompany. Enkel Ait El Hadj heeft volgens mij de kwaliteiten om een grote carrière uit te bouwen."