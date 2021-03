Niet iedereen doet mee aan lofzang over Lukaku: "Makkelijke goals tegen de kleintjes, maar in de Champions League scoort hij niet"

18 goals en zes assists in 23 wedstrijden voor Internazionale. Zijn statistieken spreken voor zich en de Rode Duivel wordt dan ook in Italië op handen gedragen. En toch: er zijn nog altijd twijfelaars.

Paolo Di Canio, een voormalige Italiaanse steraanvaller die onder meer voor Napoli, Juventus, Lazio, en AC Milan uitkwam, is nog niet helemaal overtuigd van Romelu Lukaku. Een oud zeer die de Rode Duivel met zich meezeult, blijft de kop opsteken.

"Hij doet hetzelfde als wat hij vorig seizoen deed. Dat is normaal, hij deed het ook in Engeland. Hij scoort de makkelijke goals tegen de kleintjes, maar in de Champions League scoort hij niet", klinkt het bij Sky Sport Italia.

Nochtans was de Belgische prijsschutter goed voor vier goals in de Champions League en was hij al trefzeker tegen Milan, Lazio en Napoli dit seizoen. Enkel tegen Juventus zweeg zijn kanon.