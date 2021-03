Amerikaans talent definitief van Juventus

Weston McKennie wordt sinds begin dit seizoen verhuurd aan Juventus door Schalke 04. De Italiaanse grootmacht heeft nu beslist om het Amerikaanse talent definitief aan de club te binden. De transferprijs zou rond de 18,5 miljoen euro moeten liggen.

Juventus maakte vandaag op hun website bekend dat ze het 22-jarige talent, dat ze huren van Schalke, definitief zullen overnemen. In 31 wedstrijden scoorde McKennie vijf keer en gaf hij twee assists. Dat was genoeg om het bestuur van Juve de afkoopclausule van 18,5 miljoen euro te doen betalen. Als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kan dat bedrag nog met 6,5 miljoen euro extra oplopen.

McKennie zal vast en zeker blij zijn dat hij na dit seizoen niet terug moet naar Schalke. Met slechts negen punten in 23 wedstrijden staat Schalke troosteloos laatst. De degradatie lijkt bijna onafwendbaar, en Weston McKennie heeft dit seizoen bewezen dat hij te goed is voor de Duitse tweede klasse. Vooral zijn wedstrijd tegen Barcelona was zeer goed.