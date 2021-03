Rondje op de Europese velden: Jonathan David absolute matchwinnaar voor Lille, Sheffield weet eindelijk weer wat winnen is

KAS Eupen en RSC Anderlecht plaatsten zich vanavond voor de halve finale van de Beker van België. Maar ook elders in Europa werd er gevoetbald. Wij zetten enkele wedstrijden op een rijtje.

Sheffield United 1 - 0 Aston Villa

Sheffield United weet eindelijk nog eens hoe het voelt om te winnen. The Blades blijven op een troosteloze laatste plaats kamperen in de Premier League. Maar voor de moraal kan het wellicht tellen.

Burnley FC 1 - 1 Leicester City

Leicester City laat belangrijke punten liggen in de strijd om de tweede plaats. Youri Tielemans en Timothy Castagne stonden in de basis bij the Foxes.

© photonews

AC Milan 1 - 1 Udinese Calcio

AC Milan pakte vanavond in extremis een puntje. Pas in minuut 97 kon Franck Kessie van op de stip de gelijkmaker scoren . Internazionale krijgt morgen de kans om zes punten uit te lopen op de stadsgenoten.

Girondins de Bordeaux 0 - 1 PSG

PSG boekte vanavond een moeizame, maar enorme belangrijke overwinning bij Girondins de Bordeaux. De Franse landskampioen blijft echter op een tweede plaats staan in het klassement.

Lille OSC 2 - 0 Olympique Marseille

Lille OSC was lange tijd op weg naar een gelijkspel, maar in de slotfase bezorgde Jonathan David zijn ploeg de volle buit met twee doelpunten. Les Dogues tellen twee punten voorsprong op PSG.